2020-01-02T14:29:13+03:00
Общество

Свет на Запсковье погас из-за повреждения кабеля

Авария произошла на 282 подстанции энергетической компании
Василиса Алексеева
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Свет погас на Запсковье в новогоднюю ночь.Свет погас на Запсковье в новогоднюю ночь.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Жители Запсковья остались без света в новогоднюю ночь из-за повреждения электрического кабеля.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе города, авария произошла на 282-й подстанции энергетической компании.

Там произошло электрическое замыкание из-за повреждения электроснабжающего кабеля.

По словам заместителя главы администрации Пскова Павела Волкова, электричество на Запсковье энергетики восстановили за 35 минут. Сначала дежурные бригады специалистов подключили объект на резервный источник питания. Впоследствии отремонтировали поврежденный кабель.

Напомним, что в новогоднюю ночь без света остались дома на улицах Труда, Энтузиастов, Сиреневый бульвар, Ипподромная, Инженерная и Юности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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