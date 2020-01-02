Псковичи подрались в кафе на Рижском проспекте
Из питейного заведения драчуны отправились в полицию
Дебоширов из кафе доставили в полицию.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Росгвардии по Псковской области, противоправные действия посетителей кафе пресекли сотрудники вневедомственной охраны.
Сигнал тревоги из бара на Рижском проспекте в Пскове поступил 2 января около 00:30 часов на пульт вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники Росгвардии отправились на место происшествия, где пришлось пресечь драку и задержать двоих псковичей, которые избили 41-летнего мужчину.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемых отправили в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU