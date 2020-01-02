2020-01-02T16:56:47+03:00
Происшествия

В Великих Луках разыскивают сбившего велосипедистку водителя

Свидетелей ДТП просят обратиться в полицию
Василиса Алексеева
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Водитель сбил велосипедистку и скрылся.Водитель сбил велосипедистку и скрылся.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как рассказали "Комсомольской правде -Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 января в 16.25 у дома 27/3 на проспекте Ленина в Великих Луках. Автомобиль совершил наезд на велосипедистку 1988 года рождения, которая двигалась на велосипеде "Стелс" по краю проезжей части. Водитель авто с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Велосипедистка получила травмы головы и была госпитализирована.

Полиция просит всех, кто обладает информацией об этом происшествии или стал его свидетелем, обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки или позвонить по телефону «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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