В Великих Луках разыскивают сбившего велосипедистку водителя

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:56:47+03:00

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Как рассказали "Комсомольской правде -Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 января в 16.25 у дома 27/3 на проспекте Ленина в Великих Луках. Автомобиль совершил наезд на велосипедистку 1988 года рождения, которая двигалась на велосипеде "Стелс" по краю проезжей части. Водитель авто с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Велосипедистка получила травмы головы и была госпитализирована.

Полиция просит всех, кто обладает информацией об этом происшествии или стал его свидетелем, обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки или позвонить по телефону «02».

ИСТОЧНИК KP.RU