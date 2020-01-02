В Великих Луках разыскивают сбившего велосипедистку водителя
Как рассказали "Комсомольской правде -Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 января в 16.25 у дома 27/3 на проспекте Ленина в Великих Луках. Автомобиль совершил наезд на велосипедистку 1988 года рождения, которая двигалась на велосипеде "Стелс" по краю проезжей части. Водитель авто с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.
Велосипедистка получила травмы головы и была госпитализирована.
Полиция просит всех, кто обладает информацией об этом происшествии или стал его свидетелем, обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки или позвонить по телефону «02».
ИСТОЧНИК KP.RU