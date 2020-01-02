В новогодние праздники проездные в Пскове можно купить только в одной кассе
Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе "Псковпассажиравтотранс" месячные проездные билеты в новогодние каникулы можно купить только в кассе на улице Рокоссовского. Она работает со 2 января с 08:00 до 18:00.
Касса на улице ул.Леона Поземского не будет работать до 9 января.
Также проездные билеты на месяц моно приобрести в автобусах у кондукторов.
Напоминаем, что в дни новогодних каникул городские и пригородные автобусы ходят по воскресному расписанию с увеличенными интервалами.
С актуальным расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте "Псковпассажиравтотранс".
ИСТОЧНИК KP.RU