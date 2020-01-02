В новогодние праздники проездные в Пскове можно купить только в одной кассе

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:37:50+03:00

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Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе "Псковпассажиравтотранс" месячные проездные билеты в новогодние каникулы можно купить только в кассе на улице Рокоссовского. Она работает со 2 января с 08:00 до 18:00.

Касса на улице ул.Леона Поземского не будет работать до 9 января.

Также проездные билеты на месяц моно приобрести в автобусах у кондукторов.

Напоминаем, что в дни новогодних каникул городские и пригородные автобусы ходят по воскресному расписанию с увеличенными интервалами.

С актуальным расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте "Псковпассажиравтотранс".

ИСТОЧНИК KP.RU