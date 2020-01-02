"Рождественская гонка" по гребному спорту пройдет в Пскове

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:58:58+03:00

На Великойпройдут соревнования по гребле.

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На гребной базе в Пскове 4 января в 11.00 пройдут соревнования по гребному спорту "Рождественская гонка".

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" организаторы соревнований, состязания пройдут в двух разделах на байдарках и каноэ, дистанция 2020 метров.

Старт спортсменов будет раздельный. К соревнованиям допустят спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже второго.

Организаторы отметили что в "Рождественской гонке" планируется участие спортсменов из Великого Новгорода.

Подача заявок и судейская на праздничные соревнования начнется в 10.00. Парад открытия в 10.30.

Напомним, что гребля на байдарках и каноэ — вид безуключенной гребли на лодках байдарках или каноэ, который является олимпийским видом спорта с 1936 года. Кроме собственно гребли на байдарках и каноэ или спринта (от англ. Canoe sprint) существует большое количество других дисциплин, использующих эти типы лодок. Из их числа в олимпийскую программу включён только гребной слалом.

ИСТОЧНИК KP.RU