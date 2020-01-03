Более шести центнеров сельхозпродукции сверх нормы пытались ввезти через границу в прошлом году

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:43:01+03:00

Растения с землей без сертификата запрещены к перевозке через границу.

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Более шести центнеров животноводческой продукции сверх положенной нормы пытались провезти граждане в ручной клади и багаже в прошлом году через государственную границу РФ в Псковской области, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В 2019 году ветконтроль не пропустил через границу 53 партии продуктов животного происхождения. На границе с Эстонией и Латвией государственные инспекторы изъяли более 660 килограммов готовой мясной, молочной, рыбной продукции, кормов для животных и другой продукции животного происхождения, а также 1400 штук лекарственных средств для ветеринарного применения.

Как рассказали в управлении, чаще всего с нарушениями ветеринарного законодательства Россию пытались ввезти продукты питания, мясные деликатесы, свежую и копчёную рыбу, произведённые предприятиями Нидерландов, Франции, Дании, Италии, Польши, Сербии, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. Все продукты были возвращены на сопредельные территории.

В ведомстве напомнили, что в Российскую Федерацию запрещен ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях товаров без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов без ветеринарных сертификатов и разрешений Россельхознадзора на ввоз продукции. Без разрешения можно ввезти до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.

Управление Россельхознадзора также напоминает, что семенной и посадочный материал (включая продовольственный картофель, материал для селекционных и научно-исследовательских целей), ввозимый на таможенную территорию должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.

Без такого сертификата можно ввезти до 5 килограммов подкарантинной продукции, а также не более 3 букетов цветов включительно на одно лицо.

Нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции в соответствии со статьей 10.2 КоАП РФ является административным правонарушением и предусматривает привлечение к административной ответственности. В 2019 году пресекли более 110 попыток незаконного ввоза в ручной клади и багаже граждан продукции растительного происхождения. На границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией государственные инспекторы изъяли более 4,5 тонн и 420 штук подкарантинной продукции. С нарушениями законодательства пытались ввезти яблоки, апельсины, мандарины, виноград, хурму, репчатый лук, картофель, редьку, морковь, томаты, укроп, базилик, саженцы декоративных растений, елей, туй, крокуса, подснежников, горшечные растения, рассаду цветочных культур, семена газонных трав, а также почву и пиломатериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU