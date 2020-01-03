2020-01-03T15:25:45+03:00
Происшествия

Жительница Дно успокоила сожителя ножом

Мужчина скончался от кровопотери
Василиса Алексеева
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Жительница Дно ударила сожителя ножом в плечо и грудь.Жительница Дно ударила сожителя ножом в плечо и грудь.
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В новогоднюю ночь, 1 января, правоохранительные органы получили сообщение о смерти 46-летнего жителя города Дно, который скончался в своей квартире до приезда скорой медицинской помощи.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе СУСК России по Псковской области, по предварительным данным медицинского судебного исследования, дновец скончался от массивной кровопотери из-за ножевого ранения левого плеча с повреждением легкого.

По версии следствия, к преступлению причастна 53-летняя сожительница потерпевшего. Новогодним утром, успокаивая разбушевавшегося сожителя, она схватила кухонный нож и ударила его в плечо. Ранение оказалось смертельным. Потерпевший мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Подозреваемую правоохранители задержали.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Порховский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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