В Великих Луках разыскивают 15-летнего местного жителя Игоря Петухова
О местонахождении парня неизвестно с новогодней ночи
Группа "ВКонтакте" писцового отряда "След".
Изменить размер текста:
В Великих Луках разыскивают 15-летнего местного жителя Игоря Петухова.
Жителей Великих Лук призывают помочь в поисках парня, которого в последний раз видели около 6 часов утра 1 января на улице Мебельной, сообщил поисковый отряд «След» Великие Луки.
Рост молодого человека – 174 сантиметра. В то утро он был одет в синюю куртку и черные штаны.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о перемещениях подростка, о его возможном местонахождении, просят позвонить по телефону 89113767676 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU