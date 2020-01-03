3 Янв. 2020 2020-01-03T19:34:54+03:00

О местонахождении парня неизвестно с новогодней ночи

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В Великих Луках разыскивают 15-летнего местного жителя Игоря Петухова.

Жителей Великих Лук призывают помочь в поисках парня, которого в последний раз видели около 6 часов утра 1 января на улице Мебельной, сообщил поисковый отряд «След» Великие Луки.

Рост молодого человека – 174 сантиметра. В то утро он был одет в синюю куртку и черные штаны.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о перемещениях подростка, о его возможном местонахождении, просят позвонить по телефону 89113767676 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU