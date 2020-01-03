2020-01-03T14:02:42+03:00
Звезды

В 2020 году в Псковской области появится еще два виртуальных концертных зала

Первый виртуальный зал работает в Острове
Василиса Алексеева
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.
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В этом году в регионе в рамках проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» появятся еще два виртуальных концертных зала, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в комитете по культуре Псковской области.

На создание залов из федерального бюджета область получит 2,8 млн рублей. Залы откроются на базе Пыталовского досугового объединения и центральной районной библиотеки Невельского района.

Первый виртуальный концертный зал открылся 3 ноября 2019 года на базе Островской детской школы искусств. Сегодня, 3 января, зал в Острове приглашает на просмотр концерта хора имени М.Е. Пятницкого.

Всемирно известный коллектив исполнит русские народные песни. Посещение концерта бесплатно для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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