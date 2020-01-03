2020-01-03T16:02:37+03:00
Общество

Краеведы опасаются за сохранность дизайнерских урн в Великолукской крепости

Миниатюрные царь-пушки для сбора мусора появились накануне нового года
Василиса Алексеева
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Фото: группа Краеведческого музея Великих лук "ВКонтакте".Фото: группа Краеведческого музея Великих лук "ВКонтакте".
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Как стало известно Комсомольской правде-Псков», необычные мусорные контейнеры в виде миниатюрных пушек появились в Великолукской крепости незадолго до нового года. Дизайнерские урны, сделанные из черного металла, заменили банальные мусорные ведра с полиэтиленовыми мешками.

Фото: группа Краеведческого музея Великих лук "ВКонтакте".

Фото: группа Краеведческого музея Великих лук "ВКонтакте".

Сотрудники краеведческого музея Великих Лук, которые поделились фотографиями необычных мусорных контейнеров в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», выразили надежду, что в новом году совсем забудут о проблеме мусора на Великолукской крепости.

- Мы очень волнуемся за их сохранность, поэтому если вы случайно увидите такие урны в другом месте, обязательно сообщите, - обратились к читателям сотрудники музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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