На железнодорожном вокзале Пскова усилены меры безопасности
На железной дороге в Пскове в период новогодних каникул усилили меры безопасности. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в Псковском агентстве информации.
В связи с этим к поездам можно пройти только через в здание вокзала. При этом досматриваются личные вещи и документы пассажиров.
Такие же меры безопасности действовали во время Ганзейских дней Нового времени в июне 2019 года. В Пскове тогда мероприятия посетили около 200 тысяч человек. Для безопасности досматривались багаж и личные вещи прибывающих в город и покидающих его гостей .
В новогодние праздники из-за дополнительных мер безопасности возникает небольшая задержка при прохождении к поездам. Пассажиров просят прибывать на вокзал заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU