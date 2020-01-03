На железнодорожном вокзале Пскова усилены меры безопасности

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:42:42+03:00

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На железной дороге в Пскове в период новогодних каникул усилили меры безопасности. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в Псковском агентстве информации.

В связи с этим к поездам можно пройти только через в здание вокзала. При этом досматриваются личные вещи и документы пассажиров.

Такие же меры безопасности действовали во время Ганзейских дней Нового времени в июне 2019 года. В Пскове тогда мероприятия посетили около 200 тысяч человек. Для безопасности досматривались багаж и личные вещи прибывающих в город и покидающих его гостей .

В новогодние праздники из-за дополнительных мер безопасности возникает небольшая задержка при прохождении к поездам. Пассажиров просят прибывать на вокзал заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU