Известная российская актриса Елена Корикова поделилась впечатлениями от Пскова

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:10:49+03:00

В Псков Елена Корикова прибыла для участия в спектакле. Фото: Евгения ГУСЕВА

В социальной сети знаменитость опубликовала фотографию одного из пковских храмов

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Известная российская актриса театра и кино Елена Корикова поделилась впечатлениями от прогулки по Пскову. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», фотографией и видео, сделанными в областном центре, звезда поделилась на своей официальной странице.

В Псков Елена Корикова приехала для того, чтобы принять участие в спектакле «Идеальный свидетель». Постановку показали на сцене областной филармонии. После концерта знаменитость прогулялась по центру старинного города и сделала несколько кадров на память.

- Сегодня играли в Пскове. Очень красивый город! Сфотографировала старинный храм, картина получилась, - подписала снимок в соцсети известная актриса.

ФОТО: instagram.com. Снимок из социальной сети актрисы.

Фотография не оставила подписчиков равнодушными.

- О, сколько же тайн знают эти стены… Красота неописуемая, - прокомментировали поклонники.

- Да, старинным русским духом запахло, – поддержали другие.

ИСТОЧНИК KP.RU