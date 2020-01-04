2020-01-04T09:10:49+03:00
Общество

Известная российская актриса Елена Корикова поделилась впечатлениями от Пскова

В социальной сети знаменитость опубликовала фотографию одного из пковских храмов
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В Псков Елена Корикова прибыла для участия в спектакле.В Псков Елена Корикова прибыла для участия в спектакле.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Известная российская актриса театра и кино Елена Корикова поделилась впечатлениями от прогулки по Пскову. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», фотографией и видео, сделанными в областном центре, звезда поделилась на своей официальной странице.

В Псков Елена Корикова приехала для того, чтобы принять участие в спектакле «Идеальный свидетель». Постановку показали на сцене областной филармонии. После концерта знаменитость прогулялась по центру старинного города и сделала несколько кадров на память.

- Сегодня играли в Пскове. Очень красивый город! Сфотографировала старинный храм, картина получилась, - подписала снимок в соцсети известная актриса.

ФОТО: instagram.com. Снимок из социальной сети актрисы.

ФОТО: instagram.com. Снимок из социальной сети актрисы.

Фотография не оставила подписчиков равнодушными.

- О, сколько же тайн знают эти стены… Красота неописуемая, - прокомментировали поклонники.

- Да, старинным русским духом запахло, – поддержали другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известная российская актриса Елена Корикова поделилась впечатлениями от Пскова
На железнодорожном вокзале Пскова усилены меры безопасности
Пропавший в новогоднюю ночь подросток из Великих Лук найден мертвым
Краеведы опасаются за сохранность дизайнерских урн в Великолукской крепости
Время ожидания пересечения границы на въезде в Псковскую область из Эстонии составляет один час
В 2020 году в Псковской области появится еще два виртуальных концертных зала
В Великих Луках разыскивают 15-летнего местного жителя Игоря Петухова
Жительница Дно успокоила сожителя ножом
Более шести центнеров сельхозпродукции сверх нормы пытались ввезти через границу в прошлом году
"Рождественская гонка" по гребному спорту на дистанцию 2020 м пройдет в Пскове
Псковичи подрались в кафе на Рижском проспекте
В Великих Луках разыскивают сбившего велосипедистку водителя
В новогодние праздники проездные в Пскове можно купить только в одной кассе
Свет на Запсковье погас из-за повреждения кабеля
Пскович украл с витрины в баре алкоголь и был задержан
Пожарные добровольцы в Псковской области спасли имущества на 1 млн 600 рублей
В новогоднюю ночь пьяный водитель сбил пешехода в Пскове
Псковичка украла с банковской карты знакомой более миллиона рублей и получила срок
Дорожные полицейские призывают пешеходов пользоваться фликерами
В Псковской области в мероприятиях новогодней ночи приняла участие 21 тысяча человек
Продукты к новогоднему столу на 31 тысячу рублей пытался украсть пскович
За праздничные сутки в Псковской области случилось пять пожаров и два ДТП