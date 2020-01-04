Известная российская актриса Елена Корикова поделилась впечатлениями от Пскова
Известная российская актриса театра и кино Елена Корикова поделилась впечатлениями от прогулки по Пскову. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», фотографией и видео, сделанными в областном центре, звезда поделилась на своей официальной странице.
В Псков Елена Корикова приехала для того, чтобы принять участие в спектакле «Идеальный свидетель». Постановку показали на сцене областной филармонии. После концерта знаменитость прогулялась по центру старинного города и сделала несколько кадров на память.
- Сегодня играли в Пскове. Очень красивый город! Сфотографировала старинный храм, картина получилась, - подписала снимок в соцсети известная актриса.
ФОТО: instagram.com. Снимок из социальной сети актрисы.
Фотография не оставила подписчиков равнодушными.
- О, сколько же тайн знают эти стены… Красота неописуемая, - прокомментировали поклонники.
- Да, старинным русским духом запахло, – поддержали другие.
ИСТОЧНИК KP.RU