В Псковской области разыскивают пропавшего в новогоднюю ночь великолучанина

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:48:35+03:00

ФОТО: vk.com. Великолучанин вышел из дома 31 декабря и пропал.

Близкие не могут связаться с мужчиной пятый день

Изменить размер текста: A A

В Псковской области волонтёры и полицейские разыскивают пропавшего в новогоднюю ночь великолучанина. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», информацию о пропавшем, Дмитрии Минакове, разместили в сообществе «Поисковый отряд “След” Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

По имеющейся информации, 42-летний мужчина вышел из дома 31 декабря около 19.20. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Пропавший был одет в чёрное пальто и чёрную вязаную шапку, светлые джинсы и кроссовки. Рост 182, крупного телосложения.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении великолучанина, просят позвонить по номеру 102 или 8(911)362-91-64.

ИСТОЧНИК KP.RU