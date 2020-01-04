ДТП в Себежском районе унесло жизнь водителя микроавтобуса
Дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Себежском районе Псковской области, унесло жизнь водителя микроавтобуса. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, трагедия произошла в минувшую пятницу, 3 января.
В этот день 39-летний житель деревни Берёзка Себежского района двигался по дороге в направлении «Себеж-Пустошка» на автомобиле Volkswagen Transporter. На 59-м километре трассы минивэн занесло. В результате водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Авария произошла около 11.05.
От полученных травм мужчина скончался.
Полицейским ещё предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU