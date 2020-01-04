ДТП в Себежском районе унесло жизнь водителя микроавтобуса

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:53:46+03:00

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет

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Дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Себежском районе Псковской области, унесло жизнь водителя микроавтобуса. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, трагедия произошла в минувшую пятницу, 3 января.

В этот день 39-летний житель деревни Берёзка Себежского района двигался по дороге в направлении «Себеж-Пустошка» на автомобиле Volkswagen Transporter. На 59-м километре трассы минивэн занесло. В результате водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Авария произошла около 11.05.

От полученных травм мужчина скончался.

Полицейским ещё предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU