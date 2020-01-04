2020-01-04T15:17:58+03:00
Происшествия

За незаконное пересечение госграницы в Псковской области гражданка Молдовы отправится в тюрьму

Попасть в Россию иностранка попыталась через лес
Анна БЫСТРОВА
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О запрете на въезд иностранку предупредили на одном из пунктов пограничного контроля.О запрете на въезд иностранку предупредили на одном из пунктов пограничного контроля.Фото: Александр ГЛУЗ
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За незаконное пересечение государственной границы России на территории Псковской области гражданка Молдовы отправится в тюрьму. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Себежского района, сначала иностранка попыталась въехать в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Бурачки».

Однако сотрудники пограничного контроля не допустили этого и напомнили женщине, что въезд в страну ей запрещён до 24 февраля 2021 года. Настойчивую иностранку это не остановило.

На территории Латвии она добралась до местного пункта пропуска «Терехово» и сошла с дороги, планируя пробраться в Россию через латвийский лес. Однако здесь гражданку Молдовы поймали себежские сотрудники пограничной службы ФСБ России. Женжина объяснила, что в страну ей нужно было попасть из-за личных бытовых мотивов.

В качестве наказания иностранку приготовили к 8 месяцам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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