Легкоатлетов приглашают зарегистрироваться для участия в пробеге «Гдовская весна-2020»

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:06:45+03:00

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Легкоатлетов из Псковской области приглашают зарегистрироваться для участия в пробеге «Гдовская весна-2020». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщает портал «Псковский спорт».

Под флагом соревнований, которые пройдут 4 мая, спортсменам предложат пробежать средние и длинные дистанции по улицам Гдова и дорогам вдоль берега Чудского озера.

День состязаний начнётся с 9.00 с выдачи участникам стартовых пакетов. Регистрация завершится в 11.40.

В 10.45 состоится разминка для юных спортсменов, а уже в 11.00 дети выйдут на старт. Разминка для взрослых участников намечена на 11.45. На старт легкоатлеты выйдут в 12.00. Преодолеть дистанции 21,1; 10,55 и 5 километров участникам будет необходимо до 15.15. По истечении этого времени улицы Гдова откроют для движения автотранспорта.

Зарегистрироваться на мероприятие можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU