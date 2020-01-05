На гастрономическом фестивале в Порхове выбрали лучшую кашу региона
На втором межмуниципальном гастрономическом фестивале русских каш «Вернём каши на столы наши» выбрали лучшую кашу региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие состоялось в городе Порхове.
На территории городского парка собрались несколько сотен любителей исконно русских блюд и свыше 20 участников фестиваля. Гостям предложили попробовать гороховую кашу, карпа, фаршированного крупой, клёцки из каши и некоторые другие блюда, приготовленные по древним русским рецептам.
По итогам дегустации самой лучшей признали кашу из чечевицы, приготовленную порховскими умельцами.
В рамках фестиваля для посетителей организовали концерт, развернули интерактивные площадки с народными песнями и играми.
ИСТОЧНИК KP.RU