На гастрономическом фестивале в Порхове выбрали лучшую кашу региона

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:27:51+03:00

Фестиваль «Вернём каши на столы наши» прошёл в Порхове 4 января.

Каша из чечевицы больше остальных полюбилась гостям

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На втором межмуниципальном гастрономическом фестивале русских каш «Вернём каши на столы наши» выбрали лучшую кашу региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие состоялось в городе Порхове.

На территории городского парка собрались несколько сотен любителей исконно русских блюд и свыше 20 участников фестиваля. Гостям предложили попробовать гороховую кашу, карпа, фаршированного крупой, клёцки из каши и некоторые другие блюда, приготовленные по древним русским рецептам.

По итогам дегустации самой лучшей признали кашу из чечевицы, приготовленную порховскими умельцами.

В рамках фестиваля для посетителей организовали концерт, развернули интерактивные площадки с народными песнями и играми.

ИСТОЧНИК KP.RU