В Пскове начала работу фотовыставка о бездомных животных и тех, кто их приютил

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:44:31+03:00

На снимках искренние эмоции домашних животных и их владельцев. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Псковичей и гостей города приглашают на фотовыставку о бездомных животных и людях, которые их приютили. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, посетителей ждут с 5 января на территории торгово-развлекательного центра Fjord Plaza.

В центре фотообъектива оказались люди, взявшие кошек и собак из приютов, а также животные, которые всё ещё ждут своих хозяев.

Как мало нужно для счастья!Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Эти животные когда-нибудь найдут свой дом, но выставка не о конкретных людях, собаках и кошках, а о том, что в приютах Пскова и в целом России можно найти настоящего друга и компаньона, - объяснили организаторы фотовыставки.

Запечатлеть искренние эмоции питомцев и их людей помогла фотограф Дарья Хваткова. Рассмотреть фотоснимки можно будет в течение 2 недель. Выставка продлится до 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU