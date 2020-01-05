Переходившая дорогу на зелёный свет псковичка попала под колёса иномарки
Жительница областной столицы, переходившая проезжую часть на зелёный свет, попала плд колёса иномарки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в полдень 4 января.
В это время 60-летняя псковичка переходила дорогу у дома 20/7 по улице Максима Горького на разрешающий сигнал светофора. На проезжей части женщину сбил 52-летний автомобилист, управлявший машиной Toyota Avensis.
В результате аварии пострадавшая получила ссадину левого локтя и ушиб поясницы. Госпитализация псковичке не потребовалась.
КСТАТИ
Уже известно, что водитель иномарки был трезв. В связи с ДТП полицейские призвали горожан не терять бдительность во время движения по дорогам.
ИСТОЧНИК KP.RU