Переходившая дорогу на зелёный свет псковичка попала под колёса иномарки

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:13:57+03:00

ФОТО: pixabay.com. Полиция призвала горожан быть внимательнее на дорогах.

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Жительница областной столицы, переходившая проезжую часть на зелёный свет, попала плд колёса иномарки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в полдень 4 января.

В это время 60-летняя псковичка переходила дорогу у дома 20/7 по улице Максима Горького на разрешающий сигнал светофора. На проезжей части женщину сбил 52-летний автомобилист, управлявший машиной Toyota Avensis.

В результате аварии пострадавшая получила ссадину левого локтя и ушиб поясницы. Госпитализация псковичке не потребовалась.

КСТАТИ

Уже известно, что водитель иномарки был трезв. В связи с ДТП полицейские призвали горожан не терять бдительность во время движения по дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU