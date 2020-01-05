По итогам 2019 года в Псковской области отремонтировали на 23 км дорог больше, чем планировали
По итогам минувшего 2019 года в Псковской области отремонтировали на 23 километра автомобильных дорог больше, чем было запланировано. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом на своей официальной странице в социальной сети «Instagram» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Глава региона также отметил, что целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в результате оказались перевыполнены на 15,5%. В общей сложности подрядные организации привели в порядок 171 км дорог.
ФОТО: instagram.com. Целевые показатели перевыполнили на 15,5%.
В новом году под флагом нацпроекта в регионе отремонтируют 42 участка дорог. В их числе, например, ремонт дороги «Псков - Гдов - Сланцы – Кингисепп», который обойдётся в 292 миллиона рублей, а также ремонт дороги «Великие Луки – Усвяты». Реализация этого проекта потребует 226 миллионов рублей.
- Целевой показатель – 123 километра. Будем делать всё, чтобы перевыполнить план, - пообещал Михаил Ведерников.
ИСТОЧНИК KP.RU