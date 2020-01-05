2020-01-05T17:17:12+03:00
Общество

По итогам 2019 года в Псковской области отремонтировали на 23 км дорог больше, чем планировали

Глава региона пообещал сделать всё возможное, чтобы перевыполнить план и в 2020
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: instagram.com. В 2019 году в Псковской области отремонтировали более 170 км дорог.ФОТО: instagram.com. В 2019 году в Псковской области отремонтировали более 170 км дорог.
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По итогам минувшего 2019 года в Псковской области отремонтировали на 23 километра автомобильных дорог больше, чем было запланировано. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом на своей официальной странице в социальной сети «Instagram» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в результате оказались перевыполнены на 15,5%. В общей сложности подрядные организации привели в порядок 171 км дорог.

ФОТО: instagram.com. Целевые показатели перевыполнили на 15,5%.

ФОТО: instagram.com. Целевые показатели перевыполнили на 15,5%.

В новом году под флагом нацпроекта в регионе отремонтируют 42 участка дорог. В их числе, например, ремонт дороги «Псков - Гдов - Сланцы – Кингисепп», который обойдётся в 292 миллиона рублей, а также ремонт дороги «Великие Луки – Усвяты». Реализация этого проекта потребует 226 миллионов рублей.

- Целевой показатель – 123 километра. Будем делать всё, чтобы перевыполнить план, - пообещал Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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По итогам 2019 года в Псковской области отремонтировали на 23 км дорог больше, чем планировали
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