Разыскиваемую с 2017 года псковичку видели в Великих Луках

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:37:57+03:00

29-летняя жительница деревни Шунково Псковского района пропала без вести в 2017 году

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Полиция продолжает поиски 29-летней жительницы деревни Шунково Псковского района. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, Наталья Анатольевна Цветкова ушла из дома в 2017 году и пропала без вести.

По имеющимся данным, женщину видели в Великих Луках, представляется она Ксюшей.

Полиция продолжает поиски псковички. Выглядит она на 30 лет, рост 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза темные. На левой руке у женщины многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Натальи Цветковой, обратитесь в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8 (8112) 676-872, 676-851 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU