2020-01-06T13:49:37+03:00
Происшествия

Стала известна предположительная причина пожара в «ПИК 60»

Сегодня утром в подсобном помещении псковского торгового комплекса тушили пожар
Алиса Солнцева
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Фото: Андре Орлов. Проветривать большой торговый комплекс пришлось несколько часов.Фото: Андре Орлов. Проветривать большой торговый комплекс пришлось несколько часов.
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Предположительно, причиной пожара в псковском торговом комплексе «ПИК 60» стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, утром 6 января, около 7:00 в пожарную службу сообщили о возгорании в подсобном помещении здания ТК «ПИК 60». Площадь возгорания – 6 квадратных метров.

На место выехало 8 единиц техники, 32 человека. Пожар быстро ликвидировали. Эвакуация не потребовалась, так как посетителей ранним утром еще не было в здании. Помещение пришлось проветривать несколько часов, сейчас «ПИК 60» открыт для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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