Останки пропавшего полгода назад мужчины нашли в великолукской деревне Малахово
Несколько дней великолукский поисковый отряд «След» ищет пропавшего в новогоднюю ночь Дмитрия Минакова. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального сообщества отряда, сегодня, 6 января, поисковики обходили окрестности деревни Малахово, откуда в ночь с 31 декабря на 1 января выезжало такси, на котором мог уехать Дмитрий Минаков.
Однако поиски дали другой результат: волонтеры нашли скелетированные останки. Спустя час поисковики выяснили, чей скелет они обнаружили. Волонтеры нашли останки 43-летнего Вячеслава Васильевича Васильева, ушедшего из дома 1 июня 2019 года.
КОНКРЕТНО
Поиски 42-летнего великолучанина Дмитрия Минакова продолжаются.
Фото: поисковый отряд "След". Продолжаются поиски Дмитрия Минакова.
Поисковый отряд просит откликнуться водителя такси и людей, располагающих информацией, по номеру телефона: 8 (911) 376-76-76 или позвонить в полицию: 102.
ИСТОЧНИК KP.RU