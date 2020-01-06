2020-01-06T15:03:03+03:00
Общество

Останки пропавшего полгода назад мужчины нашли в великолукской деревне Малахово

При поисках Дмитрия Минакова, пропавшего в новогоднюю ночь, волонтеры нашли скелетированные останки другого человека
Алиса Солнцева
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Фото: поисковый отряд "След". Опознан 43-летний великолучанин, пропавший в июне 2019 года.Фото: поисковый отряд "След". Опознан 43-летний великолучанин, пропавший в июне 2019 года.
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Несколько дней великолукский поисковый отряд «След» ищет пропавшего в новогоднюю ночь Дмитрия Минакова. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального сообщества отряда, сегодня, 6 января, поисковики обходили окрестности деревни Малахово, откуда в ночь с 31 декабря на 1 января выезжало такси, на котором мог уехать Дмитрий Минаков.

Однако поиски дали другой результат: волонтеры нашли скелетированные останки. Спустя час поисковики выяснили, чей скелет они обнаружили. Волонтеры нашли останки 43-летнего Вячеслава Васильевича Васильева, ушедшего из дома 1 июня 2019 года.

КОНКРЕТНО

Поиски 42-летнего великолучанина Дмитрия Минакова продолжаются.

Фото: поисковый отряд "След". Продолжаются поиски Дмитрия Минакова.

Фото: поисковый отряд "След". Продолжаются поиски Дмитрия Минакова.

Поисковый отряд просит откликнуться водителя такси и людей, располагающих информацией, по номеру телефона: 8 (911) 376-76-76 или позвонить в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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