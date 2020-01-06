2020-01-06T17:18:26+03:00
Происшествия

Двое взрослых и девочка пострадали при столкновении четырех автомобилей в Порховском районе

Водитель «Лады» выехал на встречную полосу, четыре автомобиля попали в ДТП
Алиса Солнцева
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Госпитализировали мужчину с черепно-мозговой травмой.Госпитализировали мужчину с черепно-мозговой травмой.Фото: Сергей ГАПОН
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Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Порховском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ребенок и двое взрослых получили травмы в результате аварии.

ДТП случилось 5 января около 15:40 на 24-ом километре трассы Лудони – Павы – Боровичи. 34-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi 80, Mitsubishi Pajero и Hyundai IX-35. За рулем машин находились 43-летняя женщина, 50-летний мужчина и 43-летний мужчина.

По предварительной информации, пострадали пассажиры «Хендай»: 26-летняя женщина получила ушибы поясничного отдела позвоночника и правой кисти, 29-летний мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и рвано-ушибленной травмой головы, 9-летняя девочка получила ушиб грудной клетки. Женщине и девочке не понадобилась госпитализация.

Водители автомобилей были трезвыми. Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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