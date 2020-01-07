Михаил Ведерников озвучил планы по нацпроекту «Демография» на 2020 год

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:52:41+03:00

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Псковская область в 2019 году выполнила план по национальному проекту «Демография». Однако как заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram, этот проект оказался одним из самых сложных. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», 243 миллиона рублей регион не реализовал, и эту значительную сумму пришлось перенести на 2020 год.

- А могла и сгореть… - отмечает Михаил Ведерников в скобках и благодарит федеральный центр за то, что удалось перенести остатки на 2020 год.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

В 2020 году 1,7 миллиарда рублей направят на поддержку семей при рождении ребенка. Кроме того, завершится строительство 6 учреждений дошкольного образования более чем на тысячу мест в Пскове, Борисовичах, Неелово и Великих Луках. На социальный городок в Борисовичах уйдет 385 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU