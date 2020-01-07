2020-01-07T16:25:30+03:00
Звезды

Эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» состоится в Пскове 23 января

Фильм французского режиссера Селин Сьяммы получил награду на Каннском кинофестивале в 2019 году
Алиса Солнцева
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Фото: tkd-pskov.ru. Независимое жюри престижного кинофестиваля присудило фильм специальный приз за освещение резонансной темы в искусстве.Фото: tkd-pskov.ru. Независимое жюри престижного кинофестиваля присудило фильм специальный приз за освещение резонансной темы в искусстве.
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23 января в Пскове в киноклубе Videodrome покажут фильм «Портрет девушки в огне» режиссера Селин Сьяммы. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, эксклюзивный кинопоказ пройдет в медиахолле.

Фильм завоевал награду международного Каннского кинофестиваля в 2019 году за лучший сценарий. Также независимое жюри фестиваля присудило кинокартине специальную награду – Квир-Пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино.

Действие фильма происходит в 1770 году в Бретани. Художница Марианна приезжает в имение, чтобы написать портрет дочери его хозяйки – Элоизы. Предполагается, что картину отправят жениху девушки в Милан, однако героиня отказывается позировать в знак протеста замужеству. Марианна становится компаньонкой Элоизы. Проводя много времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.

- Это не только прекрасная костюмная драма о безнадежной любви, но и концептуальное высказывание, в которое укладываются осознанные неточности и анахронизмы, размывающие рамки эпохи и позволяющие протянуть руку нашему времени, - писал кинокритик Антон Долин.

КОНКРЕТНО

Кинопоказ пройдет 23 января в 19:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции (Псков, улица Пушкина, дом 13а, 3 этаж).

Стоимость билета: 200 рублей. Купить билет можно на сайте ТКД или в кассе театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» состоится в Пскове 23 января
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