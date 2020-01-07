Глава региона поздравляет псковичей с Рождеством

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:19:24+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с рождественским поздравлением. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», поздравление появилось в официальном аккаунте главы региона в Instagram.

Всех православных христиан Михаил Ведерников поздравил со светлым праздников Рождества и пожелал мира, согласия и любви в семьях.

- Желаю всем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и сил на благие дела! – пишет губернатор на своей страничке.

Накануне на сайте Псковской епархии появилось рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Тихона. Митрополит рассказывает о важности праздника Рождества Христова для каждого, кто в своей жизни ищет встречи с Богом, и просит восхвалить родившегося Господа словами рождественского ирмоса: «Христос раждается — славите! Христос с Небес — срящите! Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися».

ИСТОЧНИК KP.RU