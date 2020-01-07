Глава региона поздравляет псковичей с Рождеством
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с рождественским поздравлением. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», поздравление появилось в официальном аккаунте главы региона в Instagram.
Всех православных христиан Михаил Ведерников поздравил со светлым праздников Рождества и пожелал мира, согласия и любви в семьях.
- Желаю всем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и сил на благие дела! – пишет губернатор на своей страничке.
Накануне на сайте Псковской епархии появилось рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Тихона. Митрополит рассказывает о важности праздника Рождества Христова для каждого, кто в своей жизни ищет встречи с Богом, и просит восхвалить родившегося Господа словами рождественского ирмоса: «Христос раждается — славите! Христос с Небес — срящите! Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися».
ИСТОЧНИК KP.RU