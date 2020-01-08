2020-01-08T09:01:38+03:00
Общество

Более 350 юных псковичей побывали на благотворительной рождественской ёлке

Каждому из гостей достался сладкий подарок
Анна БЫСТРОВА
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На праздничной ёлке ребята встретились с Дедом Морозом.На праздничной ёлке ребята встретились с Дедом Морозом.
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Свыше 350 юных жителей Псковской области посетили традиционную благотворительную рождественскую ёлку в региональной столице. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе города Пскова», мероприятие прошло в Городском культурном центре.

На праздничной площадке собрались дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья и те, кто за минувший год отличился в сфере культуры и спорта. Самых маленьких на ёлке ждала интерактивная программа с песнями, играми и танцами, а детей постарше удивляли новогодним преставлением. Каждому из юных гостей достался сладкий подарок.

Для детей постарше на сцене разыграли сказку о русском солдате, его невесте и Бабе Яге.

Для детей постарше на сцене разыграли сказку о русском солдате, его невесте и Бабе Яге.

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила ребят и их близких с Новым годом и Рождеством Христовым. Она пожелала собравшимся вне зависимости от возраста верить в чудо, радоваться каждому дню и в новом году быть здоровыми и счастливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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