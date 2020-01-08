2020-01-08T09:49:58+03:00
Звезды

«Каштанка» вернётся на сцену Псковского театра драмы

Спектакль покажут в фервале
Анна БЫСТРОВА
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Юлия Пересильд выступила режиссёром-пастановщиком спектакля «Каштанка» .Юлия Пересильд выступила режиссёром-пастановщиком спектакля «Каштанка» .Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Показ спектакля «Каштанка» на сцене Псковского театра драмы возобновится в ближайшее время. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом в социальной сети «Instagram» сообщила уроженка Пскова, актриса и режиссёр-постановщик Юлия Пересильд.

Постановку, впервые представленную на суд зрителей 7 февраля 2018 года, на псковской сцене вновь покажут 4 февраля 2020 года. В основе спектакля, ориентированного на молодёжь, лежат небанальный режиссерский ход и парадоксальность. Это история о девушке, предающей свой талант в угоду принятым в обществе правилам.

Спектакль - рассказ о драматической судьбе девушки, выросшей во дворе и ставшей «звездой». Фото: Дарья ХВАТКОВА

Спектакль - рассказ о драматической судьбе девушки, выросшей во дворе и ставшей «звездой».Фото: Дарья ХВАТКОВА

КСТАТИ

На своей странице в соцсети Юлия Пересильд поздравила коллег из Пушкинского театра с Рождеством и рассказала, что побывала с дочками на спектакле «Метель».

- Все время удивляются вашему сочинительству! Придумать играть на трубах, - с восторгом обратилась к участникам постановки известная псковичка.

Героиня осознаёт: мир искусства неоднозначен, полон интриг и грубости. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Героиня осознаёт: мир искусства неоднозначен, полон интриг и грубости.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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