Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для юных псковичей

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:14:12+03:00

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Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для команды псковских хоккеистов 2011-2012 года рождения. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщает Telegram-канал «Псковский спорт».

Спортивное мероприятие оказалось возможным благодаря доброй истории, которая произошла месяц назад в одном из псковских гипермаркетов. Вместе с мамой Игнат Силин, хоккеист команды «Торнадо», в фирменной куртке прогуливался по магазину. В торговом зале мальчика окликнул незнакомец, который поинтересовался, играет ли Игнат в какой-то команде и где она находится.

Незнакомец оказался чемпионом мира по хоккею, приехавшим в Никандрову Пустынь. А в конце разговора сказал, что во время следующей поездки мог бы провести мастер-класс для команды Игната.

ФОТО: Telegram-канал «Псковский спорт». Во время первой встречи Игнат Силин и Николай Жедев сделали совместное фото.

О необычной встрече и заманчивом предложении мама юного спортсмена рассказала тренеру сына, Виктору Анисимову, тот – руководителю ледового дворца Ивану Штылину.

И вот долгожданный итог: с мастер-классом в Псков именитый спортсмен приехал 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU