Нетрезвая псковичка угодила под колёса автомобиля на улице Рокоссовского в областном центре
На улице Рокоссовского в городе Пскове нетрезвая девушка угодила под колёса легкового автомобиля Chevrolet Lanos. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 января около 0.45 в районе «Завеличье».
В это время 32-летняя девушка, проходившая по дороге у дома №4 по улице Рокоссовского, создала помеху для движения транспорта. 39-летний водитель иномарки не успел среагировать на ситуацию и сбил псковичку. Девушка получила ушибы, поэтому госпитализация ей не потребовалась.
Утром 7 января в Псковской области произошло ещё одно ДТП. На 4-м километре автодороги Остров - Вышгородок под колёса KIA Rio попал 42-летний велосипедист. По версии дорожных полицейских, пострадавший не уступил дорогу подъезжающей иномарке. Мужчина отделался ушибами, однако сотрудникам УМВД ещё предстоит восстановить всю картину произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU