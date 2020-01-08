2020-01-08T15:14:08+03:00
Происшествия

Нетрезвая псковичка угодила под колёса автомобиля на улице Рокоссовского в областном центре

ДТП произошло в ночь на Рождество
Анна БЫСТРОВА
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7 января в Псковской области произошли 2 ДТП.7 января в Псковской области произошли 2 ДТП.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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На улице Рокоссовского в городе Пскове нетрезвая девушка угодила под колёса легкового автомобиля Chevrolet Lanos. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 января около 0.45 в районе «Завеличье».

В это время 32-летняя девушка, проходившая по дороге у дома №4 по улице Рокоссовского, создала помеху для движения транспорта. 39-летний водитель иномарки не успел среагировать на ситуацию и сбил псковичку. Девушка получила ушибы, поэтому госпитализация ей не потребовалась.

Утром 7 января в Псковской области произошло ещё одно ДТП. На 4-м километре автодороги Остров - Вышгородок под колёса KIA Rio попал 42-летний велосипедист. По версии дорожных полицейских, пострадавший не уступил дорогу подъезжающей иномарке. Мужчина отделался ушибами, однако сотрудникам УМВД ещё предстоит восстановить всю картину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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