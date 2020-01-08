2020-01-08T18:28:15+03:00
Общество

В первый рабочий день нового года в Псковской области прогнозируют мокрый снег

Будет дуть западный ветер
Егор ТИМОФЕЕВ
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9 января жителей региона ждёт мокрый снег.9 января жителей региона ждёт мокрый снег.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В первый рабочий день нового года, 9 января, на территории Псковской области синоптики прогнозируют мокрый снег. Об этом «Комсомольской правде-Псков» рассказали в пресс-службе службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В течение суток столбик термометра будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ожидается ветер западных направлений. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.

КСТАТИ

Согласно данным интернет-портала «Ну и погода», в начале января прошлого года в Псковской области установились минусовые температуры. Например, 9 января 2019 дневная температура составила -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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