Под предлогом проверки печи двое мужчин обворовали пенсионерку из Невеля

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:54:16+03:00

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Под предлогом проверки печного оборудования в жилом доме двое мужчин обворовали пенсионерку из города Невеля Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в региональной прокуратуре, инцидент произошёл 13 декабря 2019 года.

По версии следствия, в этот день двое мошенников, 42-летний пскович и его 36-летний приятель из Великого Новгорода, постучались в дом к пожилой женщине. Незнакомцы заявили, что специализируются на проверке исправности печей. Доверчивая пенсионерка пустила пришедших в дом.

В помещении один из «специалистов» отвлёк невельчанку, а другой украл у неё 5 500 рублей. Когда пожилая женщина заметила пропажу, обратилась в полицию за помощью.

На предполагаемых преступников завели уголовное дело. За мошенничество по предварительному сговору им грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU