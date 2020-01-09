2020-01-09T10:13:34+03:00
Происшествия

За избиение знакомого в новогоднюю ночь жителя Дедовичского района приговорили к 7 годам тюрьмы

Расследование уголовного дела длилось около года
Анна БЫСТРОВА
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Суд не удовлетворил апелляционную жалобу злоумышленника.Суд не удовлетворил апелляционную жалобу злоумышленника.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За избиение в новогоднюю ночь, после которого пострадавший скончался, жителя Дедовичского района Псковской области приговорили к 7 годам тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, коллегия присяжных заседателей признала агрессивного мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд доказал, что 1 января 2019 года нетрезвый местный житель, находящийся у здания Крутецкого сельского клуба, с кулаками набросился на своего знакомого. Мужчина нанёс пострадавшему несколько ударов руками и ногами, а затем толкнул в сторону кирпичной стены. От удара потерпевший впал в кому, а позднее скончался в больнице.

Приговор суда злоумышленник попытался обжаловать. Однако апелляционная инстанция Псковского областного суда признала вердикт законным и обоснованным. Житель Дедовичского района отправится в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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