За избиение знакомого в новогоднюю ночь жителя Дедовичского района приговорили к 7 годам тюрьмы

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:13:34+03:00

Изменить размер текста: A A

За избиение в новогоднюю ночь, после которого пострадавший скончался, жителя Дедовичского района Псковской области приговорили к 7 годам тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, коллегия присяжных заседателей признала агрессивного мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд доказал, что 1 января 2019 года нетрезвый местный житель, находящийся у здания Крутецкого сельского клуба, с кулаками набросился на своего знакомого. Мужчина нанёс пострадавшему несколько ударов руками и ногами, а затем толкнул в сторону кирпичной стены. От удара потерпевший впал в кому, а позднее скончался в больнице.

Приговор суда злоумышленник попытался обжаловать. Однако апелляционная инстанция Псковского областного суда признала вердикт законным и обоснованным. Житель Дедовичского района отправится в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU