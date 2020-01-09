Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» в Псковской области вырастут вдвое
Расходы на осуществление национального проекта «Культура» в Псковской области вырастут вдвое и составят свыше 100 миллионов рублей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом глава региона Михаил Ведерников написал на своей странице в социальной сети «Instagram».
Губернатор Псковской области также отметил, что в минувшем году под флагом реализации этого нацпроекта приступили к обновлению инвентаря образовательных учреждений культуры.
- Всего было приобретено более 1900 музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Выполнен ремонт и реконструкция двух районных домов культуры, - поделился итогами 2019-го года Михаил Ведерников.
Глава региона добавил, что одним из наиболее масштабных мероприятий 2020 года станет капитальный ремонт первого и второго этажей Родинского сельского дома культуры. На реализацию этого проекта потратят 11,9 миллиона рублей. А кроме того, администрация региона работает над возможностью передать каждому из районных ДК собственный новый автобус, добавил Михаил Ведерников.
ИСТОЧНИК KP.RU