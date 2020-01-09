2020-01-09T11:39:34+03:00
Общество

Боевые машины нового поколения поступят в псковскую дивизию ВДВ

Технику передадут в торжественной обстановке
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
76-я ДШД получит новую технику.76-я ДШД получит новую технику.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

Батальонный комплект боевых машин нового поколения поступит в распоряжение 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, технику псковичи получат благодаря реализации государственной программы вооружения.

В ведомстве также добавили, что комплект боевых машин БМД-4М будет включать в себя свыше 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ так называемых «Ракушек». С новой техникой в регион доставят и членов будущего экипажа. Перед отправкой каждый из специалистов в Омске прошёл двухмесячный курс переподготовки на площадке 242 учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ.

Новую технику псковские военнослужащие получат в торжественной обстановке. Боевые машины передадут военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового полка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 100 миллионов потратят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
В Порховском районе из-за заболевших оспой овец и коз объявили карантин
Псковские археологи в раскопе нашли средневековые ювелирные украшения
Боевые машины нового поколения поступят в псковскую дивизию ВДВ
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» в Псковской области вырастут вдвое
За избиение знакомого в новогоднюю ночь жителя Дедовичского района приговорили к 7 годам тюрьмы
Под предлогом проверки печи двое мужчин обворовали пенсионерку из Невеля
В первый рабочий день нового года в Псковской области прогнозируют мокрый снег
Нетрезвая псковичка угодила под колёса автомобиля на улице Рокоссовского в областном центре
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для юных псковичей
«Каштанка» вернётся на сцену Псковского театра драмы
Более 350 юных псковичей побывали на благотворительной рождественской ёлке
Эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» состоится в Пскове 23 января
Псковичей приглашают на бесплатную рождественскую елку 8 января
Глава региона поздравляет псковичей с Рождеством