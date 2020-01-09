Боевые машины нового поколения поступят в псковскую дивизию ВДВ

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:39:34+03:00

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Батальонный комплект боевых машин нового поколения поступит в распоряжение 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, технику псковичи получат благодаря реализации государственной программы вооружения.

В ведомстве также добавили, что комплект боевых машин БМД-4М будет включать в себя свыше 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ так называемых «Ракушек». С новой техникой в регион доставят и членов будущего экипажа. Перед отправкой каждый из специалистов в Омске прошёл двухмесячный курс переподготовки на площадке 242 учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ.

Новую технику псковские военнослужащие получат в торжественной обстановке. Боевые машины передадут военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового полка.

ИСТОЧНИК KP.RU