Псковские археологи в раскопе нашли средневековые ювелирные украшения

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:50:32+03:00

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На своей странице в «Инстаграм» археологический центр Псковской области поделился находками, которые были сделаны на новогодних каникулах в раскопе на улице Леона Поземского в Пскове.

Фото: @arheologpskov в "Инстаграм".

- Пока все отдыхали и доедали новогодние салаты мы продолжали археологические исследования на улице Леона Поземского, - отметили археологи и сообщили, что культурный слой Званицкого III раскопа, работы на котором ещё продолжаются, содержит материалы от 14 до 17 века.

Фото: @arheologpskov в "Инстаграм".

По словам историков, среди огромного количества разновременной керамики на раскопе встречается много предметов быта, средневековые ювелирные украшения. На фото в социальной сети археологический центр показал несколько последних находок: это кольцо, подвески, цепь и петли из металла.

ИСТОЧНИК KP.RU