Псковские археологи в раскопе нашли средневековые ювелирные украшения
На своей странице в «Инстаграм» археологический центр Псковской области поделился находками, которые были сделаны на новогодних каникулах в раскопе на улице Леона Поземского в Пскове.
Фото: @arheologpskov в "Инстаграм".
- Пока все отдыхали и доедали новогодние салаты мы продолжали археологические исследования на улице Леона Поземского, - отметили археологи и сообщили, что культурный слой Званицкого III раскопа, работы на котором ещё продолжаются, содержит материалы от 14 до 17 века.
Фото: @arheologpskov в "Инстаграм".
По словам историков, среди огромного количества разновременной керамики на раскопе встречается много предметов быта, средневековые ювелирные украшения. На фото в социальной сети археологический центр показал несколько последних находок: это кольцо, подвески, цепь и петли из металла.
ИСТОЧНИК KP.RU