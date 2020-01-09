2020-01-09T14:56:58+03:00
Общество

В Порховском районе из-за заболевших оспой овец и коз объявили карантин

Ограничения будут действовать 21 день
Егор ТИМОФЕЕВ
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На время карантина овец и коз запрещается стричь.На время карантина овец и коз запрещается стричь.Фото: Алексей ФОКИН
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В Порховском районе Псковской области в связи с массовым заболеванием оспой овец и коз объявили карантин. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», соответствующий указ главы региона появился на портале нормативных правовых актов региона.

Вместе с карантином вводятся запреты на посещение территории хозяйства «Наша ферма» в селе Подоклинье Дубровенской волости Порховского района, а также всех деревень в радиусе 10 километров. Помимо этого, на время карантина запрещается вывоз любых животных, их кормов, молока, а также стрижка и сбор шерсти овец и коз.

Ограничения вступили в силу с 8 января. Карантин продлится 21 день.

Предполагается, что за это время заболевшие животные должны поправиться. Тех же, кому выздороветь не удастся, указ предписывает ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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