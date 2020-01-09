2020-01-09T15:16:27+03:00
Общество

Около 100 миллионов потратят на ремонт Рижского проспекта в Пскове

Подрядчики могут подать заявки на участие в аукционе до 20 января
Анна БЫСТРОВА
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В 2020 на участке от площади Ленина до улицы Юбилейной появится новый асфальт.В 2020 на участке от площади Ленина до улицы Юбилейной появится новый асфальт.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Около 100 миллионов рублей потратят на обновление асфальта на Рижском проспекте в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе городской администрации, аукцион по выбору подрядчика уже объявлен на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 94, 5 миллиона рублей. Эти деньги подрядная организация должна направить на обновление дорожного покрытия на отрезке от площади Ленина до улицы Юбилейной. Специалисты срежут старый асфальт, поменяют бордюры и тротуарную плитку, а также установят новые барьеры и тактильную плитку в местах соединения тротуаров и дорог.

В общей сложности до 28 августа 2020 года рабочим предстоит отремонтировать 2,3 километра дороги.

Компанию-подрядчика определят 20 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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