Около 100 миллионов потратят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
Около 100 миллионов рублей потратят на обновление асфальта на Рижском проспекте в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе городской администрации, аукцион по выбору подрядчика уже объявлен на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта — 94, 5 миллиона рублей. Эти деньги подрядная организация должна направить на обновление дорожного покрытия на отрезке от площади Ленина до улицы Юбилейной. Специалисты срежут старый асфальт, поменяют бордюры и тротуарную плитку, а также установят новые барьеры и тактильную плитку в местах соединения тротуаров и дорог.
В общей сложности до 28 августа 2020 года рабочим предстоит отремонтировать 2,3 километра дороги.
Компанию-подрядчика определят 20 января.
ИСТОЧНИК KP.RU