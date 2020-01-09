2020-01-09T15:55:10+03:00
Общество

В Псковском и Порховском районах стартовал капремонт двух мостов

Работы проведёт компания «Автомобильные дороги Пскова»
Анна БЫСТРОВА
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В общей сложности на ремонт обоих мостов выделили 87 миллионов рублей.В общей сложности на ремонт обоих мостов выделили 87 миллионов рублей.
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В Псковском и Порховском районах стартовал капитальный ремонт двух мостов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, один из объектов располагается на реке Кебца на 25-м километре автодороги «Подборовье-Лопатово-Боровичи». Его ремонт обойдётся в 51 миллион.

Второй мост, обновление которого потребует 36 миллионов рублей, пролегает через ручей на участке направления «Заозерье-Бродовичи-Дубье». Оба объекта отремонтирует компания «Автомобильные дороги Пскова».

Рабочие заменят береговые и промежуточные опоры мостов, а затем приступят к обновлению пролётных строений сооружения и укладке мостового полотна. Среди обязательных работ также числятся обустройство водоотводов и локальных очистных сооружений, лестниц, подъездов, барьеров и перил.

На время ремонта на обоих участках организуют временные мосты для переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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