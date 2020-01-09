В Псковской области в прошлом году открыли 13 модульных ФАПов

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:56:01+03:00

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В Псковской области В 2019 году в Псковской области открыли 13 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона.

Все ФАПы построили в удаленных населенных пунктах по программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Из федерального и регионального бюджетов на их строительство направили около 60 млн рублей. По три пункта первичной медпомощи открылись в Красногородском и Струго-Красненском районах, два — в Себежском и по одному в Опочецком, Плюсском, Порховском, Псковском и Новоржевском районах.

Каждый пункт имеет кабинет врача общей практики, педиатра, гинекологический и хирургический кабинеты. Все ФАПы подключены к высокоскоростному интернету по нацпроекту «Цифровая экономика». Для диагностики и оказания первичной медицинской помощи ФАПы оснащены: электрокардиографами, дефибрилляторами, анализаторами глюкозы, холестерина, гемоглобина, аппаратами для измерения внутриглазного давления, различным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.

Напомним, в течение 2019 года в Псковскую область в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило медицинское оборудование более чем на 850 млн рублей, за два года в регион пришли более 90 новых карет скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU