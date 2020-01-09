Стал известен список организаций Псковской области, которые проверит госинспекция труда

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:16:42+03:00

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Государственная инспекция труда в Псковской области опубликовала список организаций, которые проверит в 2020 году.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ведомства, в список плановых проверок вошли 137 организаций.

Инспекторы проверят государственные и муниципальные учреждения образования, учреждения социального обслуживания, сельскохозяйственные кооперативы, промышленные и строительные компании, потребительские и акционерные общества. Часть проверок пройдет совместно с другими контролирующими органами.

Полный список организаций, которые проверят в 2020-м году опубликован на сайте Роструда.

ИСТОЧНИК KP.RU