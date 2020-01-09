Стал известен список организаций Псковской области, которые проверит госинспекция труда
Государственная инспекция труда в Псковской области опубликовала список организаций, которые проверит в 2020 году.
Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ведомства, в список плановых проверок вошли 137 организаций.
Инспекторы проверят государственные и муниципальные учреждения образования, учреждения социального обслуживания, сельскохозяйственные кооперативы, промышленные и строительные компании, потребительские и акционерные общества. Часть проверок пройдет совместно с другими контролирующими органами.
Полный список организаций, которые проверят в 2020-м году опубликован на сайте Роструда.
ИСТОЧНИК KP.RU