2020-01-09T17:06:33+03:00
Происшествия

Два африканца пытались попасть в Эстонию через Печоры

Незаконные действия пресекли псковские пограничники
Анна БЫСТРОВА
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Молодые люди расспрашивали местных жителей о том, как тайно пробраться в Эстонию.Молодые люди расспрашивали местных жителей о том, как тайно пробраться в Эстонию.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Двое уроженцев Северной Африки попытались попасть на территорию Эстонии через Печоры. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сотрудникам ведомства удалось пресечь незаконные действия.

Оба инцидента произошли в течение праздничных выходных. Об одном из нелегалов бдительные жители региона лично сообщили пограничникам. Неравнодушные граждане заявили, что 33-летний африканец узнаёт у местных жителей, как тайно попасть в Эстонию. Теперь нелегалу грозит уголовная ответственность за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

Другого нарушителя удалось задержать при похожих обстоятельствах. 24-летний уроженец Северной Африки также собирался в Европу. Молодому человеку выписали штраф. В ближайшее время его депортируют на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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