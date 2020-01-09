Два африканца пытались попасть в Эстонию через Печоры
Двое уроженцев Северной Африки попытались попасть на территорию Эстонии через Печоры. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сотрудникам ведомства удалось пресечь незаконные действия.
Оба инцидента произошли в течение праздничных выходных. Об одном из нелегалов бдительные жители региона лично сообщили пограничникам. Неравнодушные граждане заявили, что 33-летний африканец узнаёт у местных жителей, как тайно попасть в Эстонию. Теперь нелегалу грозит уголовная ответственность за покушение на незаконное пересечение государственной границы.
Другого нарушителя удалось задержать при похожих обстоятельствах. 24-летний уроженец Северной Африки также собирался в Европу. Молодому человеку выписали штраф. В ближайшее время его депортируют на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU