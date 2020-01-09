2020-01-09T17:52:24+03:00
Общество

В Бежаницах завершился капремонт Центра культуры

Работы обошлись в 11 миллионов рублей
Анна БЫСТРОВА
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Некогда устаревшее здание преобразилось до неузнаваемости.Некогда устаревшее здание преобразилось до неузнаваемости.
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В посёлке городского типа Бежаницы завершился капитальный ремонт Центра культуры. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, под флагом национального проекта «Культура» на реализацию инициативы направили более 11 миллионов рублей.

Эти деньги позволили полностью заменить перекрытия здания, провести перепланировку помещений, а затем заменить кровлю, окна, выполнить внутреннюю и внешнюю отделку, переложить коммуникации.

Благодаря ремонту жители Бежаниц смогут организовывать танцевальные вечера не в фойе, а в современном зале. Кроме того, в новом здании местные жители смогут посетить выставочный зал. В обновленном Центре культуры будут заниматься творческие группы всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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