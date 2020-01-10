За минувший год более 300 детей-сирот из Псковской области обрели семьи
За минувший год более 300 детей-сирот из Псковской области обрели новые семьи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ребят усыновляли, а также и оформляли опеку и попечительство.
Эта положительная тенденция помогла снизить количество детей-сирот в регионе на 5,5%. В настоящее время в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, содержатся анкеты 196 ребят. Тогда как в прошлом году таких анкет было около 225.
КСТАТИ
Подобные показатели специалисты объясняют комплексной работой, которую проводит администрация Псковской области, а также региональные органы соцзащиты. Семьи, которые помогают обездоленным детям, органы социальной защиты поддерживают материально. В устройстве детей помогают также волонтёры.
ИСТОЧНИК KP.RU