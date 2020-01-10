Лесоперерабатывающее предприятие полного цикла запустят в Псковском районе в 2020 году

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:22:31+03:00

Ежегодно на новом предприятии будут производить около 80 тысяч кубометров досок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В течение 2020 года в деревне Спасовщина Псковского района появится лесоперерабатывающее предприятие полного цикла. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, общая сумма инвестиций в проект составит около 1,1 миллиарда рублей.

Об этом шла речь на рабочей встрече главы региона Михаила Ведерникова и учредителя компании «ОСКО-ИНВЕСТ» Виктора Гешеле. Представитель будущего предприятия рассказал, что на его территории работу найдут 120 местных жителей. Они будут задействованы в сфере глубокой переработки древесины всех пород в доски и топливные гранулы. В планах руководства также наладить производство фанеры и шпона.

Сейчас в деревне Спасовщина появилось здание лесопильного цеха. Рабочие приступили к возведению котельной и монтажу оборудования. По оценкам специалистов, предприятие ежегодно сможет производить 80 тысяч кубометров досок и 100 тысяч тонн топливных гранул.

Второй этап проекта планируют реализовывать в Порховском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU