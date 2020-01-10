Три машины перевернулись на трассе Остров – Вышгородок за сутки

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:32:21+03:00

Водители были трезвы, но вылетели с трассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За несколько утренних часов 9 января на трассе Остров – Вышгородок произошло 3 аварии. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, утром 9 января на упомянутой трассе съехали в кювет и перевернулись три автомобиля.

Около 6 утра в Островском районе слетела с трассы и перевернулась LADA Largus. Водитель, 40-летний житель Пыталово, не справился с управлением и в результате аварии получил ушибы. Госпитализация не потребовалась.

Около 8:40 на 41-м километре автодороги в Пыталовском районе перевернулась «семерка». 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» также не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель ушиб грудной отдел позвоночника, ему понадобилась медицинская помощь.

Около 9:25 на трассе Остров – Вышгородок в Островском районе 53-летняя псковичка вылетела в кювет на Chevrolet Niva, машина перевернулась. Женщина получила ушибы и гематомы, госпитализация не потребовалась.

Освидетельствование показало, что водители были трезвы. Полиция проводит проверку по факту трех дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU