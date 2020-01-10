Из-за воспламенившегося на кухне масла трое псковичей получили ожоги

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:45:54+03:00

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Из-за воспламенившегося на кухне подсолнечного масла трое псковичей получили термические ожоги. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, трагедия произошла 9 января в одной из квартир в районе «Запсковье».

Около двух часов дня в доме №68 па улице Инженерной жильцы готовили еду на кухне. Огонь загорелся неожиданно. В результате пламя не только повредило пол, но и нанесло ощутимый вред находившимся в квартире.

Один из пострадавших, 44-летний мужчина был доставлен в Псковскую городскую больницу с термическими ожогами 1 и 2 степени. Обожженной оказалась рука и обе ноги. Пострадали и две женщины, стоявшие на кухне во время инцидента. Обе псковички, 44-х и 72-х лет, получили ожоги голеней 1 и 2 степени.

ИСТОЧНИК KP.RU