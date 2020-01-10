11 января в Великих Луках стартует Всероссийский турнир по самбо памяти Александра Матросова

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:22:39+03:00

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С 10 по 13 января в Великих Луках пройдет Всероссийский турнир по самбо «Подвиг Героя Советского Союза Александра Матросова». Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из афиши на портале «Спорт60», торжественное открытие мероприятия состоится 11 января в 11:00, соревнования пройдут в два дня.

11 января начнутся соревнования по самбо среди мужчин и женщин, 12 января мужчины будут состязаться в боевом самбо.

Всероссийский турнир посвящен памяти Александра Матросова.

Афиша: sport60.ru.

КОНКРЕТНО

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Стрелец» по адресу: Великие Луки, улица Ботвина, 4. Торжественное открытие состоится 11 января в 11:00, с 11:30 начнутся соревнования. Во второй день спортивные состязания стартуют в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU