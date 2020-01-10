67 литров лосьона и 152 литра водки изъяли полицейские в псковском пивбаре

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:58:44+03:00

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В Пскове полицейские выявили факт незаконного оборота алкогольной продукции в пивном баре на проспекте Энтузиастов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, водка в ассортименте и спиртосодержащий лосьон продавались в заведении без документов, подтверждающих легальность производства и оборота.

Водку продавали по цене, ниже установленной минимальной розничной.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Правоохранители изъяли 152 литра водки и 67 литров лосьона. В отношении собственника бара полиция провела административное расследование по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Результаты проверки направили в Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU